Zeven doden bij schietpartij op lagere school VS, schutter was 28-jarige vrouw

De drie kinderen werden na aankomst in het ziekenhuis dood verklaard, zei een woordvoerder van een lokaal hospitaal. De drie volwassen slachtoffers werden naar de eerste hulpafdeling gebracht, waar ook zij overleden, aldus het ziekenhuis.

De vermoedelijke schutter werd ter plekke doodgeschoten door de toegesnelde politie. Het gaat om een 28-jarige vrouw uit Nashville, aldus de politie. Ze was gewapend met „minstens twee aanvalsgeweren en een pistool.” Over haar motief is nog niets bekendgemaakt. Volgens de politie was ze een voormalige leerlinge van de school.

Genoeg is genoeg

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in reactie op de dodelijke schietpartij het Congres opgeroepen op te treden tegen wapengeweld, „omdat genoeg genoeg is.” Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre: „Hoeveel kinderen moeten er nog worden vermoord voordat de Republikeinen in het Congres actie ondernemen om het verbod op aanvalswapens te doorbreken, mazen in ons systeem voor antecedentenonderzoek te dichten of de veilige opslag van wapens te eisen?”

Op onderstaande beelden van persbureau AP is te zien hoe leerlingen na de schietpartij in veiligheid gebracht worden.