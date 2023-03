Zeven doden bij schietpartij op lagere school VS, schutter was tienermeisje

De drie kinderen „werden vervoerd naar het Monroe Carell Jr. Kinderziekenhuis in Vanderbilt, allemaal met schotwonden”, zei de woordvoerder van het Vanderbilt University Medical Center. „Alle drie werden na aankomst dood verklaard.” De schutter werd ter plekke doodgeschoten door de politie. Over de identiteit of het motief van de schutter is nog niets bekendgemaakt. Wel is bekend dat het om een tienermeisje gaat.

De schietpartij vond plaats op The Convenant School, een christelijke privéschool met ongeveer 200 studenten.

Op onderstaande beelden van persbureau AP is te zien hoe leerlingen na de schietpartij in veiligheid gebracht worden.