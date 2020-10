Gat in beveiliging seksspeeltje: hacker neemt controle over edele delen over

Cellmate is ontwikkeld door het Chinese bedrijf Qiui. Een man kan er zijn geslachtsdeel in schuiven. Vervolgens wordt het elektronische apparaat vergrendeld. De kuisheidsgordel kan alleen ontgrendeld worden met behulp van Bluetooth of via een app op de smartphone. Er is dus geen fysieke sleutel of de mogelijkheid het apparaat met de hand te openen.

Ⓒ Qiui

Onderzoekers van Pen Test Partners (PTP) uit Groot-Britannië ontdekten verschillende kwetsbaarheden in het beveiligingssysteem. „We ontdekten dat hackers op afstand kunnen voorkomen dat het Bluetooth-slot wordt geopend, waardoor het geslachtsdeel van de gebruiker vast komt te zitten in het apparaat. Er is geen fysieke ontgrendeling mogelijk”, zo klinkt het. Volgens de onderzoekers kan in dat geval alleen een slijptol of ander geschikt gereedschap nog uitkomst bieden.

Door het lek kunnen de hackers ook persoonlijke gegevens van de gebruikers inzien. PTP stelde het Chinese Qiui in april al op de hoogte, maar gebruikers van de oudere versies van het digitale apparaat blijven kwetsbaar.

De Cellmate wordt vooral verkocht als seksspeeltje voor mannen die onderdanig zijn aan hun partner.