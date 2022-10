Aardbeving met kracht 2.2 bij Groningse Wirdum

Premium Binnenland

Kinderombudsman bezorgd: ’Wat doen gasbevingen met jonge kinderen?’

Kinderombudsman Margrite Kalverboer komt in het Groningse gaswinningsgebied kinderen tegen die bang zijn dat hun huis wordt verwoest of dat zij of hun ouders zullen sterven. Ze vraagt zich af wat een ramp is: „Er zijn in Groningen geen doden gevallen door de aardbevingen, maar wat doen die evengoed...