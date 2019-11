Recordvangst cocaïne in bananendozen: 1200 kilo

„Het is een van de grootste partijen drugs ooit op ons nationale grondgebied”, aldus de verklaring. De 1176 kilo pure cocaïne werd maandag ontdekt in 144 groene verpakkingen in een gekoelde bananencontainer. De drugs hadden Duitsland als eindbestemming.

De containerhaven in Gioia Tauro geldt als beruchte doorvoerplaats van drugs voor de maffia. In de afgelopen twaalf maanden is daar volgens de politie meer dan 2,5 ton cocaïne in beslag genomen.

De Calabrische ’Ndrangheta wordt beschouwd als de machtigste criminele organisatie in de wereldwijde drugshandel.