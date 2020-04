Oproep tot zuinig zijn met narcosemiddel

Vooral ook omdat de reguliere zorg weer op gang komt in ons land en bij diagnostische of chirurgische ingrepen propofol vaak wordt toegepast. Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen roept met het oog op de slinkende tekorten daarom op tot een propofol-sparend beleid.

Ruud Coolen van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik: „Het gebruik zal geminimaliseerd moeten worden of er moet gezocht worden naar alternatieven. Het mondiale aanbod van propofol is helaas beperkt. Door de opschaling van de reguliere zorg is het middel ook weer nodig op bijvoorbeeld de operatiekamers.”

Hij vervolgt: „Geneesmiddelen met propofol worden niet in ziekenhuisapotheken zelf gemaakt, maar deze mogelijkheid wordt wel onderzocht. Als het technisch mogelijk is, zal de bereiding waarschijnlijk op z’n vroegst in juni beschikbaar zijn. Om de voorraden op peil te houden, wordt er daarom ook gekeken naar het importeren van propofol van buiten Europa.”

Al eerder trok de nationale ic-chef Diederik Gommers aan de bel over het tekort aan propofol en andere geneesmiddelen waarmee de patiënten met COVID-19 op de ic’s langdurig in slaap worden gehouden. Ook schreven negen grote Europese universitaire ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC in Rotterdam, een brandbrief aan hun regering aan de bel over het gebrek aan medicijnen.

Dierengeneesmiddel

Eén van de oplossingen is nu gevonden bij de dierengeneesmiddelen. De Inspectie voor Gezondheidszorg heeft eerder deze maand samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geoordeeld dat een slaapmiddel met de werkzame stof propofol, dat is goedgekeurd voor gebruik bij dieren, tijdelijk ook gebruikt mag worden voor mensen op de intensive care. „Ze bevatten ze geen hulpstoffen waar mensen niet tegen kunnen, ook niet bij langdurig gebruik.”