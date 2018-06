Meer naaktbeelden uit sauna’s op pornosite

De beelden van de sauna in Peize (Drenthe) zijn in bezit van De Telegraaf. Te zien is dat naakte, vooral vrouwelijke saunabezoekers onder de douche staan. De video is zo’n 250.000 keer bekeken. Volgens de eigenaar van de sauna, International Wellness Resorts, zijn de beelden vier jaar oud en zijn ze gemaakt voordat het wellnessbedrijf de sauna in Peize overnam. Het lijkt erop dat de beelden van naakte vrouwen in de sauna zijn gemaakt met een mobieltje.

Woordvoerder Hester van den Bosch zegt dat er aangifte tegen website Xhamster wordt gedaan. ,,Dit is uiteraard heel vervelend. We willen dat de beelden worden verwijderd’’, zegt ze. Sinds IWR de sauna overnam hangen er in ieder geval geen camera’s meer in ruimtes waar bezoekers naakt zijn. Ook mogen mobieltjes en tablets niet mee de sauna in. Volgens Van den Bosch heeft nog geen van de gedupeerden op de beelden zich gemeld.

’Kleedruimte 3’

De Telegraaf is nog een video tegengekomen op Xhamster vanuit een Nederlandse of mogelijk Belgische kleedruimte. Er zijn gelijkenissen met de beelden die van de sauna in Nederasselt opdoken. Links bovenin is duidelijk de aanduiding ‘kleedruimte 3’ te zien. Ook op deze beelden zijn een jonge man en vrouw naakt te zien. Onduidelijk is waar het is gefilmd. Het is in ieder geval een half jaar geleden online gezet door iemand die zich van de schuilnaam kingpeppermill bedient.

Ⓒ Screenshot Xhamster

Vorige week werd bekend dat het Nederlands Handbalverbond aangifte had gedaan wegens naaktbeelden van handbalsters op internet. De opnames kwamen uit Sauna & Beauty Oase in Nederasselt. Volgens de eigenaar van deze sauna (niet IWR) is zijn bedrijf twee jaar geleden gehackt. Bij een doorzoeking in de sauna vond de politie daarna een verborgen camera en het bijbehorende computersysteem. De camera was op dat moment nog in werking. De eigenaar deed vrijdag opnieuw aangifte van hacking.

Ook bleek uit onderzoek van de NOS dat in de kleedruimte van de sportschool van de hogeschool van Gent was gefilmd en de beelden op internet waren beland.

Beelden van de kleedkamer waarin de Nederlandse handbalsters zijn gefilmd. Ⓒ SCREENSHOT RTL NIEUWS

Heeft u tips, bijvoorbeeld over herkomst van het nog onbekende filmpje? Mail naar i.sluis@telegraaf.nl