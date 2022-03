Willem-Alexander belooft met Levchenko naar Oekraïne te gaan

Royals

Schandaalkoning Juan Carlos blijft in Abu Dhabi wonen

Al bijna twee jaar verblijft de voormalige Spaanse koning Juan Carlos (84) in een riante villa op een privé-eiland in Abu Dhabi en het ziet er niet naar uit dat hij ooit weer terug zal keren naar Spanje. Middels een brief aan zijn zoon koning Felipe heeft hij laten weten in Abu Dhabi te willen blijv...