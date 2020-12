’Dit jaar samen met 2014 warmste jaar sinds metingen’

In de periode van 1 januari tot en met 18 december lag de gemiddelde temperatuur in De Bilt op 11,9 graden. Dit zal nog iets dalen omdat het vanaf de kerstdagen beduidend minder warm wordt. Zeer waarschijnlijk komt de gemiddelde temperatuur op het hoofdstation dan uit op 11,7 graden.

Volgens het weerbureau verliepen dit jaar 225 dagen warmer dan gewoonlijk. Met name in januari, februari en augustus lag de temperatuur hoger dan voorgaande jaren, gemiddeld 3 graden. Behalve tien warmere maanden telde 2020 ook meer warme, zomerse en tropische dagen.

Winter getrotseerd

Koud winterweer hebben we dit jaar nog nauwelijks meegemaakt. Tot matige vorst is het in De Bilt zelfs nog helemaal niet gekomen. De laatste keer dat het kwik onder -5 zakte, is bijna 700 dagen geleden: op 21 januari 2019. In 2020 werd het daar niet kouder dan -4,3 graden. In totaal heeft het tot nu toe in De Bilt dit jaar op 27 dagen gevroren. Dat is net geen record, maar wel bijzonder laag.