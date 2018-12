Tien jaar cel voor zuurgooiende brommerdief

De daders gebruikten het bijtende middel vorig jaar tegen hun slachtoffers. Het eerste doelwit was een 32-jarige man. De maaltijdbezorger gilde om hulp nadat hij het zuur in zijn gezicht had gekregen. Op camerabeelden is te zien hoe de politie water gebruikt om het middel uit zijn ogen te spoelen.

De tiener, die schuld bekende, en de andere dader voerden de aanvallen kort na elkaar uit in Londen. Ze slaagden erin twee brommers mee te nemen. Vier andere pogingen een voertuig te stelen mislukten. De rechter sprak over „walgelijke en laffe” daden. Hij hekelde het feit dat de tiener weigerde de naam van zijn handlanger te noemen.

De maaltijdbezorger had opgeroepen tot een levenslange gevangenisstraf. Hij kampt nog steeds met een trauma en ademhalingsproblemen. Een ander slachtoffer liep volgens de autoriteiten „levensveranderende verwondingen” op.