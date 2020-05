‘Twijfel en terughoudendheid in Den Haag over zomervakantie’

In Den Haag wordt er voorzichtig nagedacht over de zomervakantie in coronatijd. Is het beter om iedereen vrij te laten in de natuur of blijven we met zijn allen opgesloten in de stad? In de podcast Afhameren vertelt politiek commentator Wouter de Winther over de dilemma’s waar ministers mee worstelen. En is er wel voldoende capaciteit voor al die Nederlanders die op vakantie willen in eigen land? De prijzen van hotels schieten omhoog en een hoop accommodaties beginnen al vol te raken.