Buurt na vuurwerkaanslag gezin Deventer: ’Dit moet stoppen’

Bij een woning aan de Hungerstraat in Deventer heeft in de nacht van zondag op maandag zwaar illegaal vuurwerk de brievenbus uit de voordeur geblazen. In de voortuin liggen brokken van bakstenen en door de klap zijn zelfs ruiten aan de achterkant van de wonoing gesprongen. Het was de tweede keer dit weekend dat de bewoners van de woning slachtoffer werden van een vuurwerk-aanslag.

