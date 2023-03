Thailand zoekt naar verloren radioactief materiaal

De cilinder was in een kolencentrale onderdeel van een apparaat om de stoomdruk te meten en was nergens te bekennen tijdens de routinecontrole vorige week vrijdag. De eigenaar van de centrale denkt dat die ergens in de dagen daarvoor van een bevestiging aan de muur is gevallen. De huidige locatie is niet bekend, maar uit onderzoek naar straling komt naar voren dat de cilinder van het terrein is gehaald.

De gouverneur van de provincie Prachinburi, waar de kolencentrale staat, vraagt mensen in de omgeving om mee te zoeken. Daarbij wordt benadrukt dat het radioactieve materiaal in een gesloten en beschermend omhulsel zit. Er wordt wel gewaarschuwd voor de gezondheidsgevaren bij het openen ervan. Om hoeveel Caesium-137 het gaat, is niet bekendgemaakt.

Het incident doet denken aan een grootschalige zoektocht eerder dit jaar in Australië naar een verloren minuscule radioactieve capsule. Het radioactief materiaal werd na een zoektocht van twee weken teruggevonden.