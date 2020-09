D66 wil opheldering over bijeenkomst FvD op ambassade VS

Als dit waar is, dan is dat een schending van het Verdrag van Wenen, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Volgens hem gaat het om een inmenging van een ambassadeur in de partijpolitiek van een land en „nog wel bij een partij die aanschuurt tegen extreem-rechts.”

Speciaal is ook dat dit gebeurde op Amerikaans grondgebied, zeggen deskundigen tegen de Groene. „Gebouwen van de missie mogen niet gebruikt worden op een wijze die niet verenigbaar is met de functies van de missie zoals in het verdrag vastgelegd”, zegt een van hen.

Hoekstra liet zich al eerder actief in met Forum. Hij hield vorig jaar een toespraak op een partijcongres van Forum en treedt op in filmpjes van de partij van Thierry Baudet.

Sjoerdsma vindt de kwestie „potentieel ernstig” en wil weten wat Blok ervan vindt en wat hij eventueel kan doen. Zo zou Nederland aan de Verenigde Staten kunnen vragen hun ambassadeur terug te halen, zegt de D66’er. Dat dit veel kans maakt bij de Amerikanen met Donald Trump aan het roer, betwijfelt hij.

D66 wil dinsdag een mondelinge vraag erover stellen en als dit niet lukt, worden het schriftelijke vragen.

Forum voor Democratie was niet bereikbaar voor commentaar.