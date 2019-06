’Herkomst product uit nederzetting op etiket’

Beeld ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte

LUXEMBURG - Op een product uit door Israël bezet gebied moet vermeld staan dat het uit de Westelijke Jordaanoever of de Gazastrook komt als het in de EU wordt verkocht. Als het afkomstig is van een Israëlische nederzetting moet dat ook op het etiket staan, anders zouden consumenten kunnen worden misleid.