Vakantie valt in water: vrouw ziet partner ’vreemdgaan’ op camerabeelden cruiseschip

Dat roept Gardner in een video die ze op TikTok plaatste. Samen met een vriendin was de Amerikaanse vrouw aan het zappen op de televisie, waarvan één zender livebeelden van het cruiseschip uitzond. Daar zag ze vervolgens hoe haar vriend op het bovendek aan het flirten was met een onbekende vrouw, zijn nummer gaf en de vrouw haar hoofd op zijn schouder liet rusten.

Aanvankelijk was ze nog aan het twijfelen of dit wel écht haar vriend was. Maar toen de camera vanuit een andere hoek begon te filmen en hij duidelijk in beeld kwam, was ze overtuigd: hij gaat vreemd.

„Oh mijn god!” schreeuwt Gardner terwijl haar vriend de vrouw innig omhelst. Wat er daarna gebeurde, is onbekend. Wel onthult ze in een andere video dat ze de relatie heeft beëindigd.