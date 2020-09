Delftenaren keihard onderuit op spekglad Belgisch natuursteen

De blokken hardsteen worden vervangen. Ⓒ peter van zetten

DELFT - De historische Markt in Delft blijkt een regelrecht gevaar voor fietsers. Het Belgisch natuursteen rond het 17e- eeuwse stadhuis is zó glad, dat er volgens ondernemers in de binnenstad ’ettelijke keren per maand’ (ernstige) valpartijen plaatsvinden.