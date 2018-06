Geen bindend referendum meer

Ⓒ Gina Sanders

DEN HAAG - Er komt geen bindend referendum. Na de PvdA heeft nu ook GroenLinks haar handen ervan afgetrokken. Alleen de handtekening van D66 is nog onder het initiatiefwetsvoorstel blijven staan. Daarmee is een tweederdemeerderheid die het voorstel nodig heeft in het parlement uit het zicht.