Après-skibar blijft in Oostenrijk tot zeker 10 januari dicht

„Vraag het maar na bij de regionale overheden, wij weten net zoveel als jij. Wanneer we precies weer open mogen, is ons ook een raadsel”, zegt een medewerkster van Cin Cin in Gerlos. De gelegenheid werd tussen 2017 en 2020 vier keer verkozen tot beste Nederlandse après-skibar van Oostenrijk. Maar voorlopig heerst vooral de twijfel en blijven de fusten in de kelder.

Het Oostenrijks toerismebureau is echter helder, voor de nabije toekomst in ieder geval. De autoriteiten in het land hebben bekendgemaakt dat de ’nachtgastronomie’ en de après-ski tot 10 januari dicht blijven. De lockdown mag dan eindigen en hotels, restaurants en skiliften gaan de komende anderhalve week – afhankelijk van de regio – weer open. Skiën in de kerstvakantie kan dus, als je gevaccineerd of hersteld bent.

’Vergaderen’

Maar hossen in je skipak zit er voorlopig niet in. „Wij gaan wel open, want we zijn ook een restaurant. We hebben gewoon een keuken. Maar we gaan nog vergaderen over hoe we het verder gaan doen”, vertelt een medewerkers van Gerry’s Inn. Ook deze skihut aan de voet van de piste in Westendorf mikt op Nederlands publiek, inclusief Nederlandse artiesten. „Over een dag of twee weten we meer.”

De feesttenten in wintersportdorp Ischgl waren een van de bronnen van de Europese corona-uitbraak in maart 2020. In de broeierige feestwarmte raakten veel liefhebbers besmet, en zij namen het virus mee naar huis toen de autoriteiten rigoureus, maar niet op tijd ingrepen. Vorige winter was après-ski geen optie: het wintersportseizoen viel door de pandemie volledig in duigen.

Regionale verschillen

Uit een enquête van de Nederlandse Skivereniging uit september van dit jaar bleek dat 17 procent van de liefhebbers het seizoen liever overslaat als de après-ski ontbreekt, terwijl een kwart van de ondervraagden het juist een reden zou vinden om wél naar de sneeuw te gaan.

De Oostenrijkse autoriteiten lijken echter met soms drastische maatregelen, onder meer rond de houdbaarheid van vaccinaties en het afschaffen van testmogelijkheden, het winterseizoen te willen redden voor een flink deel van de skiliefhebbers. Volgens de regels die de komende tijd gelden, zullen pistes, liften en hotels open zijn. Regionaal kunnen de voorwaarden echter verschillen; als het nodig is, kan een Bundesland extra maatregelen nemen.