9 docenten Da Vinci College Purmerend hebben corona, school dicht

Tegen het Noordhollands Dagblad vertelt ze over de tijdelijke sluiting. „Blijkbaar hebben bepaalde mensen toch te nauw contact gehad, want de besmettingen zitten bij twee secties.”

De middelbare school voor havo en vwo telt in totaal 1400 leerlingen en 150 personeelsleden. Volgens rector De Lange zit het probleem niet bij de eerste, maar bij de laatste groep. „We hadden alleen op 10 september een leerling die positief was getest, maar verder niet. Het probleem zit bij de docenten.”

Frisse herstart

Volgens De Lange nam de onrust onder docenten en ouders toe. Na overleg met het schoolbestuur, de onderwijsinspectie en de GGD Zaanstreek-Waterland besloot de rector de hele school te sluiten. „Ik heb ook contact gehad met het Spinoza Lyceum in Amsterdam waar corona ook de kop op steekt en de school volgende week dicht blijft. Voor de rust en om verdere verspreiding tegen te gaan, hebben we nu besloten de school twee weken te sluiten. Dat lijkt draconisch, maar er zit ook al een week herfstvakantie in. Na de vakantie maken we dan een frisse herstart”, vertelt ze aan het regionale dagblad.

Kinderen die geen onderwijs vanuit huis kunnen volgen, mogen naar school komen en zullen daar de lessen digitaal volgen.