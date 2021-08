Premium Het beste van De Telegraaf

Hoogste temperatuur ooit gemeten én tropische storm op komst: wat is er aan de hand in Zuid-Europa?

Door onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Nieuwsblad

In het zuiden van Europa brandt het. Letterlijk. Verschillende landen moeten vechten tegen zware bosbranden en het ergste moet misschien nog komen. In Italië werd een Europees hitterecord gebroken en boven de Zwarte Zee dreigt een tropische storm uit te barsten. Wat is er aan de hand in het zuiden van Europa?