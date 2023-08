Dubbelleden PvdA-GL kunnen twee keer stemmen op Timmermans

Zo’n 75.000 PvdA- en GL-leden kunnen sinds maandag online stemmen over de vraag of zij Timmermans wel of niet als lijsttrekker willen. Volgende week dinsdag wordt de uitslag bekend. Via X melden verschillende dubbelleden – die lid zijn van zowel PvdA als GL – dat zij twee keer hun stem kunnen uitbrengen: „Slordig”, vindt Tom Vasseur. „Als dubbellid telt je stem wel degelijk zwaarder mee in de uiteindelijke uitslag”, stelt GL-lid Sabine Scharwachter.

PvdA en GL erkennen dit. „Het gaat waarschijnlijk om marginale aantallen”, zegt een woordvoerder van de linkse partijen over leden met een dubbellidmaatschap. „Mensen die snel lid worden, mogen ook niet zomaar stemmen. Je moet eerst een tijdje lid zijn voor je kunt stemmen.” Volgens de woordvoerder was het niet mogelijk om het ’dubbelstemmen’ te voorkomen. Dat hebben PvdA en GL van tevoren juridisch laten uitzoeken. „Lidmaatschap van een politieke partij is wettelijk extreem goed beschermd, en daarom mogen die gegevens niet worden uitgewisseld tussen partijen.”

De afgelopen tijd maakten meerdere partijprominenten uit de ’linkse wolk’ bekend dat zij voor een dubbellidmaatschap hadden gekozen. Zo werd GL-leider Jesse Klaver vorige maand lid van de PvdA. „Noem mij maar een groene sociaaldemocraat”, zei Klaver toen. Oud-partijleiders Diederik Samsom en Job Cohen van de PvdA werden eerder al lid van GL. Samsom is de rechterhand van Timmermans, die nu nog Eurocommissaris is in Brussel.