Zorgen om hoge sterfte onder zeehondenpups

Jaap van der Hiele, een van de mannen achter de schermen van de zeehondenopvang in Stellendam, laat aan RTV Rijnmond weten het een ’zorgelijke situatie’ te vinden. Er zouden evenveel zeehonden sterven als dat er jaarlijks worden geboren.

Over de oorzaak van de hoge sterfte onder zeehonden is echter weinig bekend. Mogelijk komt het door te weinig voedsel op de zeebodem, maar dat is slechts een speculatie. Om die reden pleit Van der Hiele voor meer en sneller onderzoek.