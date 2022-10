Zuid-Korea, VS en Japan waarschuwen Noord-Korea voor atoomproef

De laatste maand heeft Noord-Korea een aantal raketten gelanceerd, waarvan er een over Japan vloog. Ook zegt het land tactische nucleaire oefeningen gedaan te hebben. Internationaal nemen de zorgen toe dat het land voor het eerst sinds 2017 een atoomproef wil doen.

„We hebben afgesproken om nauwer te gaan samenwerken”, zegt de Zuid-Koreaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Cho Hyun-dong. De landen willen Noord-Korea er volgens hem toe brengen om „te stoppen met zijn illegale activiteiten en de gesprekken over nucleaire ontwapening te hervatten.”

De Verenigde Staten spreekt van „provocaties” van Noord-Korea en van „roekeloos en diep destabiliserend gedrag.” Onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman heeft Noord-Korea opgeroepen in te binden. Haar Japanse ambtgenoot Takeo Mori zegt dat Noord-Korea bezig is de internationale gemeenschap op een „duidelijke en ernstige manier uit te dagen.”

Noord-Korea deed in 2017 zijn zesde en vooralsnog laatste atoomproef. Vorige maand zei dictator Kim Jong-un dat zijn land nu „onherroepelijk” een kernmacht is. Dat wordt beschouwd als een teken dat hij niet meer bereid is te onderhandelen over het wapenprogramma.