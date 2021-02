Aung Suu Kyi vast om ’illegale’ import walkietalkies

Het gaat om zes portofoons van Suu Kyi’s bodyguards die de politie bij een inval in haar huis vond. Daarmee zou ze de wet voor import en export hebben geschonden.

Obscure wet

Het is een bekende tactiek die de militaire junta al decennialang gebruikt: het vinden van een kleine overtreding, vaak op basis van een obscure wet, en die vervolgens gebruiken om de jacht op tegenstanders te rechtvaardigen. Dergelijke trucjes werden ook gebruikt om af te rekenen met rivalen toen Suu Kyi nog aan de macht was.

„Dit is een absurde stap van de junta om te proberen hun illegale machtsgreep te rechtvaardigen”, aldus Charles Santiago, voorzitter van de Asean Parliamentarians for Human Rights.

Ook de afgezette president Win Myint is aangeklaagd. Hij wordt ervan beschuldigd coronaregels aan zijn laars te hebben gelapt toen hij tijdens de verkiezingscampagne in november aanhangers begroette voor zijn huis. Win Myint zou op een verhoorlocatie in de beruchte Insein-gevangenis zijn.

Huisarrest

Het is niet duidelijk waar de 75-jarige Suu Kyi zich precies bevindt sinds ze maandag in de vroege ochtenduren met vele andere politici en activisten werd opgepakt, maar volgens berichten zou ze onder huisarrest zijn in haar woning in de hoofdstad Naypyidaw.

Aung Suu Kyi Ⓒ AFP

Suu Kyi’s partij Nationale Liga voor Democratie (NLD) won de verkiezingen in november met overweldigende meerderheid. Het leger beweert dat er fraude in het spel is, maar overtuigend bewijs daarvoor is er niet.

Medisch personeel van tientallen ziekenhuizen in Myanmar gaven gisteren met stakingen gehoor aan een oproep van activisten tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Artsen van het Yangon General Hospital protesteerden tegen de coup met een drievingerige saluut die in buurland Thailand ook een symbool is van verzet tegen het autoritaire bewind daar.

Ook de belastingdienst stelde in een verklaring geen belastingen te willen heffen voor de ’terroristische’ Tatmadaw, zoals het leger bekend is in Myanmar.

China heeft in de VN-Veiligheidsraad een veroordeling van de staatsgreep in het land geblokkeerd. Chinese staatsmedia noemen het een ’grote kabinetswijziging’.