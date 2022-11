Mogelijk explosief ontdekt bij pand in Dordrecht

In de nacht van zaterdag op zondag werd een restaurant aan dezelfde weg in Dordrecht beschoten. „Er wordt rekening mee gehouden dat beide zaken met elkaar te maken hebben”, aldus de woordvoerster. Ze kon niet vertellen of het mogelijke explosief bij hetzelfde pand is gevonden.

Zondag liet de politie weten te onderzoeken of de beschieting in Dordrecht iets van doen heeft met schoten die diezelfde nacht werden gelost bij een restaurant in Rotterdam-West. Beide horecazaken dragen dezelfde bedrijfsnaam. Volgens AD De Dordtenaar gaat het om twee filialen van het Surinaamse afhaalrestaurant Lobi BBQ.

