Rutte en Macron: ’Nadrukkelijker inzetten op terugkeer afgewezen asielzoekers’

„We zijn tot de conclusie gekomen dat we op dezelfde lijn zitten”, zegt Rutte. „De asielprocedure wordt misbruikt door smokkelaars, we moeten de procedure efficiënter maken om misbruik te voorkomen”, vult Macron aan. Er moet nadrukkelijker worden ingezet op terugkeer van afgewezen asielzoekers, zegt Macron. „Want het systeem werkt op dit moment onvoldoende.”

Tijdens een Europese raad op 9 en 10 februari zal er verder worden gesproken over maatregelen, maar Frankrijk en Nederland vinden dat er verandering nodig is met betrekking tot migratie. „We zijn het vergaand erover eens dat we in Europa de asielinstroom beheersbaar moeten maken”, zegt Rutte.

Buitengrenzen beter bewaken

Volgens president Macron moeten we buitengrenzen beter worden bewaakt en moet nadrukkelijker werk worden gemaakt van terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook zegt de Franse president ’beter gebruik te willen maken van bestaande middelen’.

Rutte vertelt dat bij die bestaande middelen moet worden gedacht aan grenstoezicht door Frontex, een eerlijkere verdeling van asielzoekers in Europa volgens de Dublinverordening, die nu slecht wordt nageleefd. „We moeten samenwerken op het gebied van terugkeer, zodat we migratie onder controle krijgen”, zegt Rutte. „Daar zal het niet mee klaar zijn. De Europese Commissie heeft goede voorstellen gedaan om een goede discussie te voeren.”

Macron was maandag bij Rutte op bezoek in het Torentje. Rutte kondigde na het gesprek een staatsbezoek aan van Macron aan Nederland, op 10 en 11 april. Na het gesprek gingen Rutte en Macron nog uit eten in Den Haag.