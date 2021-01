Kabinet dicht juridisch gat testplicht reiziger

Het kabinet heeft zondag laten weten dat het de zogeheten ministeriële regeling gaat aanpassen. Verder komt er met de ’grootst mogelijke spoed een wetswijziging’. Die moet ’iedere discussie over de juridische grondslag inzake de verplichte negatieve testuitslag voor zover nodig beslechten’, schrijven ministers Grapperhaus (Justitie), De Jonge (Volksgezondheid) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

In beroep

De testregels blijven tot die tijd gewoon van kracht. Het kabinet heeft al aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter.

De rechter zette donderdag een streep door een verplichte coronatest voor een gezin uit Noord-Holland dat terug wil reizen van Zanzibar naar Nederland. De uitspraak zou juridische gevolgen kunnen hebben voor andere individuele gevallen.

Het gezin beklaagt zich over de verplichting van de test. ’Voor een dergelijke plicht is, geldend voor een Nederlandse onderdaan die wil terugkeren naar huis, een deugdelijke wettelijke grondslag nodig’, zo staat in het vonnis.

De rechtbank stelt dat die wettelijke grondslag voor een ’ingrijpende verplichting’ als de PCR-test, ’die de lichamelijke integriteit van een passagier betreft’, er nu simpelweg niet is. Het kabinet wil met de wetswijziging alsnog zorgen voor die wettelijke grondslag.