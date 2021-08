Noodopvang Zoutkamp klaar voor komst Afghaanse vluchtelingen

Regiomanager Regio Noord Corina Deekens van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers licht woensdagmiddag toe op het terrein: „We kunnen hier tot 540 mensen opvangen, onder wie gezinnen met kinderen. Zij hoeven niet naar Ter Apel voor de reguliere procedure.” Identificatie en registratie van de aangekomen groepen vindt deze keer in Zoutkamp plaats. „IND en Marechaussee kunnen er hier mee bezig.”

De vluchtelingen kunnen terecht in sobere kamers op het militaire complex, die woensdag onder meer van beddengoed werden voorzien. „Eten en recreëren kan in de paviljoentent die snel is geplaatst”, toont Deekens.

De vluchtelingen kunnen terecht in sobere kamers op het militaire complex. Ⓒ André Spaansen

De opgevangen Afghanen zullen het terrein nauwelijks afkomen, mede door de quarantainetijd van tien dagen. Irma Visser woont in het nabij de kazerne gelegen dorp Vierhuizen. Ze maakt zich geen zorgen. Visser laat haar hond even uit op de ruimte bij het grote militaire terrein. „Ik heb geen moeite met de komst van deze mensen uit Afghanistan. Ga ze maar redden, ja toch! Ik woon hier een kilometer vandaan. Eerder ging het ook goed met bijvoorbeeld de groep asielzoekers (uit Sneek) met Covid die hier een tijdje waren.”

De noodopvang in Zoutkamp werd in allerlijl opgetuigd. Ⓒ André Spaansen

Burgemeester Henk Jan Bolding (CDA) van de betrokken gemeente Het Hogeland denkt er ook zo over. Het gemeentebestuur werd maandag gebeld over de verwachte komst van Afghanen. „We werken mee met de opvang, uit humanitaire overwegingen”, aldus woordvoerder/strategisch adviseur Annemarie Veenhuis van de Groningse gemeente. Het is aan Defensie te bepalen wat er precies op het militaire terrein plaatsvindt, maar alle betrokkenen trekken waar mogelijk samen op. „We zijn bezig met het maken van afspraken”, aldus Veenhuis.