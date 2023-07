Drie gewonden door tweede schietpartij op de Coolsingel tijdens Zomercarnaval

De schietpartij vond 's avonds plaats in de buurt van de Bijenkorf. De parade van het Zomercarnaval op de Coolsingel was al afgelopen, maar er zijn nog wel podia waar muziek wordt gespeeld. Volgens een verslaggever van het ANP waren meerdere knallen te horen en renden tientallen mensen in paniek weg. De rust keerde daarna vrij snel weer terug.

Het programma is tijdelijk stilgelegd. Een woordvoerder van de organisatie laat weten dat er nog geen besluit is genomen over het mogelijk afgelasten van het evenement. Op beelden is te zien dat de politie een deel van de straat heeft afgezet met lint.

De tweede schietpartij vond plaats op de kruising Coolsingel / Van Oldenbarneveltplaats. Op foto’s van een persfotograaf is te zien dat er een wapen op straat ligt:

Ⓒ JBMedia

Zaterdagavond rond 21.45 uur zijn er beelden op X verschenen waarop te zien is hoe politie en hulpverlening ter plaatse is:

Eerste incident

Eerder op de dag vond er ook een schietpartij plaats op de Coolsingel. Volgens een woordvoerster van de politie waren er veel mensen op de been toen er door een man werd geschoten. Dat gebeurde ter hoogte van Beurs, en niet in de stoet van het Zomercarnaval, aldus de zegsvrouw. Er was volgens de politie ook niet geschoten in de richting van de stoet.

De schutter is er daarna vandoor gegaan. De politie is naar hem op zoek en heeft een signalement van hem verspreid. De schietpartij werd rond 17.15 uur gemeld. Een getuige hoorde een luid schot en zag dat een man een vuurwapen in zijn hand had. Het Zomercarnaval is gewoon doorgegaan.

Locoburgemeester Tim Versnel van de gemeente Rotterdam liet via een woordvoerder weten „blij te zijn dat er geen gewonden zijn gevallen” en verwijst voor verder commentaar door naar de politie.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar dat schietincident en roept getuigen op zich te melden.