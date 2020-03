Schoolleiders: ’Geef scholen vrijheid om te sluiten’

,,Terwijl in andere landen scholen volop de mogelijkheid krijgen om de deuren te sluiten als ze dat willen, lukt dat in Nederland nog altijd niet”, stelt woordvoerder Rob van Ooijen. ,,Vanwege het principe dat iedereen recht heeft op onderwijs kunnen wij niet op eigen houtje besluiten de boel dicht te gooien. We hebben via ons internationale netwerk veel contact met schoolleiders uit andere landen, die keer op keer bij ons benadrukken dat we dit virus echt niet moeten onderschatten.” Voorzitter Petra van Haren pleit daarom voor de sluiting van alle Nederlandse scholen.

Van Ooijen wijst bijvoorbeeld op het enorme besmettingsrisico binnen scholen. ,,Uit een recente peiling van ons blijkt dat op 26 procent van de scholen leerlingen thuisblijven en op 7 procent ervan ook leraren. Zij hebben mogelijk elkaar besmet, zeker in het voortgezet onderwijs, waar de samenstelling van klassen helemaal wisselend is. Bovendien wordt het voor de overgebleven docenten daardoor steeds intensiever om les te geven en worden ze voor meer ingezet. Plus de angst die er natuurlijk heerst bij leraren.”

Van Ooijen wil ook dat het kabinet beter communiceert. ,,Waarom zouden de scholen bijvoorbeeld wel open kunnen blijven? We willen daar antwoorden op. Ook willen we meer duidelijkheid over richtlijnen die scholen kunnen volgen.”

In sommige landen gaan alle scholen en universiteiten dicht, elders worden ze juist opengehouden om opa’s en oma’s te ontlasten: