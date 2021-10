Schrijfsters verlaten zaal om opmerking van Herman Brusselmans

Sterren

Berend Boudewijn: gemis Martine voelt soms als schrikdraad

Het voelt voor Berend Boudewijn nog altijd als een enorm gemis dat zijn vrouw Martine Bijl er niet meer is. Dat gevoel is permanent aanwezig, zei de voormalig acteur en tv- en theaterregisseur zaterdag in het NPO 1-programma Matthijs Gaat Door.