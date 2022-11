Brandweermannen verklaren vrouw onterecht dood en zijn geschorst

De brandweermannen kwamen af op een melding van een vrouw die mogelijk in slechte fysieke gezondheid zou zijn. Ter plaatste oordeelde luitenant Patrick Lopez, zonder het lichaam te inspecteren, dat de vrouw wel dood moest zijn, schrijft de Denver Post.

Uit haar lichaam liepen lichaamssappen. Ook hing er een penetrante geur in het huis. Hierop besloten Lopez en zijn collega om niet het alarmnummer te bellen, maar aan een lokaal ziekenhuis door te geven de vrouw niet meer in leven zou zijn. De dokter vroeg de brandweerman of zij hadden gecontroleerd of de vrouw nog ademhaalde. ‘Nee’, was het antwoord. Toch bleek de vrouw wel degelijk te ademen, ontdekte een agent later.

Hierdoor duurde het langer dan nodig voordat de vrouw medische hulp kon krijgen, schreef de directeur van het departement voor Publieke Veiligheid in een brief over het voorval. De vader van de vrouw in kwestie maakte zich zorgen over zijn dochter die net een maagoperatie had ondergaan en al even niet van zich had laten horen. Daarom belde hij de hulpdiensten.

Nog levend

Politieagent Eugene McComas was ook op de melding afgekomen. Hij zag echter dat de vrouw nog bewoog en dus in leven was. Hij belde een ambulance en niet veel later werd ze meegenomen voor een medische behandeling. De vrouw overleefde het incident.

Lopez verklaarde dat zij van de politieagent niet het huis mochten betreden, maar McComas en anderen getuigen spraken dit tegen. Lopez bood zijn excuses aan voor het voorval. Hij is twee rangen omlaag gezet en voor 336 uren geschorst. Een volgende misstap de komende vijf jaar zal hem zijn functie kosten. Zijn collega is voor 240 uur geschorst en is zijn certificaat voor het verlenen van hulp bij medische noodgevallen kwijt.