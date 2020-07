Live | Thijs H. veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs

H. ontkende aanvankelijk dat hij iets te maken had met de dood van de drie mensen, of beriep zich op zijn zwijgrecht. Pas drie maanden later bekende H. dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. De slachtoffers werden onverhoeds aangevallen en met veel geweld om het leven gebracht.

Thijs H. was volgens de rechtbank niet volledig ontoerekeningsvatbaar. Wat hem overkwam gebeurde niet buiten zijn schuld, aldus de rechtbank. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) concludeerden eerder dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij de moorden pleegde. Hij zou destijds „ernstig psychotisch ontregeld” zijn geweest. Volgens de hoge raad sluit ontoerekeningsvatbaarheid echter geen voorbedachte rade uit. H. bepaalde volgens de rechtbank zelf wie hij doodde en wanneer hij dat deed. Ook besloot hij zelf te stoppen met het doden van mensen. Bovendien bracht hij zich door rond te wandelen en te luisteren naar heavy metalmuziek „in de juiste stemming.”

Het causale verband tussen de stoornis en de moorden staat wat de rechtbank betreft vast. De rechtbank kan zich niet vinden in de stelligheid waarmee het PBC de ontoerekeningsvatbaarheid onderbouwde. H. zocht veel info op internet over psychopathie en de combinatie met drugsgebruik. Ook zocht hij naar het verband tussen dexamfetaminen en gewelddadig gedrag.

De rechtbank noemt het ook opvallend dat H. het begin van zijn wanen steeds verder terug in de tijd plaatste. Ook zou H. bepaalde symptomen hebben aangedikt. Dat kan een schreeuw om hulp zijn geweest, maar ook een poging om de rechtszaak te beïnvloeden en te bereiken dat de rechtbank hem volledig ontoerekeningsvatbaar vindt. Dat laatste blijkt volgens de rechtbank ook uit afgeluisterde gesprekken tussen H. en zijn ouders.

