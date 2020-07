Thijs H. veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs

Dat was geen uitkomst waarop Thijs H. en zijn familie zelf hoopten, ook al liet de verdachte dat niet zien. Hij luisterde ogenschijnlijk onaangedaan. Het is ook niet de uitkomst die het Openbaar Ministerie het liefst had gezien. Dat eiste een maand geleden 24 jaar cel en tbs en zegt nog steeds dat een passende straf te vinden. Van de kant van de verdediging ligt een hoger beroep zeker voor de hand.

De advocaten Serge Weening en Joost de Bruin vinden dat Thijs H. zijn daden helemaal niet kunnen worden aangerekend omdat hij volledig onder invloed van een psychose handelde. Maar net zoals het Openbaar Ministerie, bleek de rechtbank het niet eens met de deskundigen van het Pieter Baan Centrum, die vinden dat Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar was.

De rechtbank vond dat hij er blijk van heeft gegeven dat hij wel degelijk wist wat hij deed. Hij zocht na de moorden informatie op over psychoses, dikte symptomen aan en leidde zijn behandelaars om de tuin.

Dat er sprake was van een „ernstige psychische ontregeling” staat wel vast, maar die was niet zodanig dat Thijs H. niet meer in staat was om zelf nog afwegingen te maken, concludeert de rechtbank. Bovendien is Thijs H. mede schuldig aan de toestand waarin hij terechtkwam door drugs te gebruiken tegen de uitdrukkelijke adviezen van artsen in, door medicatie te slikken die niet was voorgeschreven en de wel voorgeschreven medicijnen niet in te nemen.

Toen hij op 3 en 7 mei op pad ging om mensen te vermoorden deed hij dat niet in een opwelling en evenmin volledig onder invloed van een stoornis, oordeelde de rechtbank. Hij zorgde dat hij niet via zijn telefoon kon worden getraceerd en nam een groot vleesmes mee. Ook besloot hij aanvankelijk de moordopdrachten die hij kreeg te negeren nadat hij zijn eerste slachtoffer maakte. Op de Brunssummerheide liet hij een potentieel slachtoffer lopen, omdat het wellicht ging om iemand die zich te hevig zou kunnen verzetten. Dat duidt allemaal op de mogelijkheid om zich te beraden en ook op voorbedachte rade: moord dus. Geen doodslag, aldus de rechtbank.

De rechtbank vindt het van het grootste belang in het belang van de veiligheid van de samenleving dat Thijs H. snel wordt behandeld. Volgens de deskundigen is het gevaar voor herhaling zeer groot. Om die reden vindt de rechtbank ook dat de behandeling al moet beginnen na 6 jaar, als Thijs H. een derde van zijn straf heeft uitgezeten. Normaal gebeurt dat na het uitzitten van tweederde van opgelegde straffen.

De nabestaanden reageerden bij monde van hun advocaten tevreden, ondanks dat de gevangenisstraf veel lager uitvalt. Advocaat Phil Boonen zegt dat de nabestaanden van de slachtoffers op de Brunssummerheide, Diny en Frans, vooral opgelucht zijn dat de rechtbank Thijs H. niet gelooft als hij zegt dat hij werd beheerst door zijn psychose. „Ze zijn er ook niet tegen dat zijn behandeling eerder begint dan gebruikelijk. Hoe langer je wacht, hoe kleiner de kans op een goed resultaat. Ze hebben er vrede mee.”

Advocaat Sébas Diekstra die de man van Thijs H.’s eerste slachtoffer Etsuko en de tweelingzus van Diny bijstaat zegt dat „hun grootste vrees was dat de rechtbank zich ook om de tuin zou laten leiden door Thijs H. Voor de families is natuurlijk geen straf hoog genoeg, maar ze vinden dit een passend en aanvaardbaar vonnis.” Overigens gaan de nabestaanden er volgens Diekstra vanuit dat de minister de tbs-behandeling van Thijs H. pas na het uitzitten van tweederde van de straf zal laten beginnen.

Het Openbaar Ministerie is tevreden dat de rechtbank vrijwel alle overwegingen van de officieren van justitie heeft overgenomen. Persofficier Anneke Rogier: „Wij zijn er nog wel steeds van overtuigd dat 24 jaar cel een passende straf was.” Rogier sluit een hoger beroep niet uit.