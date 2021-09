Brandweer haalt levenloze man uit water bij Weert

Video

K3-Klaasje schrikt van vraag: 'Ze was er niet van gediend'

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over de plagiaat-rel rondom Sonja Bakker, de start van Khalid & Sophie en Jan over zijn verblijf in de B&B van oud-politicus ...