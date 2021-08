Sinkholes en straatrivieren in Friesland: ’De drollen dreven in de rondte’

Binnenland

Code geel op kletsnatte zondag: al een maandsom aan regen in Friesland

In grote delen van Nederland is het zondag regenachtig. Vooral in Noord-Nederland regent het flink. In de omgeving van Heerenveen en Joure werd al zo’n 50-75 mm neerslag gemeten. Ook in Drenthe viel volgens Weeronline plaatselijk al meer dan 40 mm. De gemiddelde neerslagsom in Nederland voor augustu...