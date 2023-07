Schap waarschuwt zwemmers: blijf weg bij extra pompen en gemalen

In het gebied van De Stichtse Rijnlanden zorgt een gemaal ter hoogte van Polsbroek bij Lopik voor extra zoetwater voor West-Nederland, waar veel hinder is van verzilting van het zoete water. Omdat het gemaal niet voortdurend draait, kan er zomaar ineens sprake zijn van een sterke stroming in water dat rustig leek, aldus het schap. Ook in andere gebieden in Nederland draaien gemalen om water aan te voeren naar te droge gebieden.

Zwemmen in de buurt van havens, sluizen en stuwen is formeel verboden en kan een boete van 150 euro opleveren. Dat geldt ook voor het springen van een brug. De binnenvaart kan voor sterke stromingen zorgen tussen de kribben in een rivier. Ook daar raden Rijkswaterstaat en de waterschappen zwemmen sterk af.