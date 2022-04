Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Is slachting Boetsja het topje van de ijsberg? ’De Russen doen het altijd zo’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Met de horrorbeelden uit Boetsja op het netvlies raakt vrede verder uit zicht. Is de slachting in de Oekraïense plaats nog maar het begin van schokkende ontdekkingen over de Russische invasie die veertig dagen geleden begon? Militaire experts zijn niet verbaasd over de manier van oorlogsvoeren door de Russen. „Boetsja is niet bijzonder. Het is een indicatie van hoe Rusland Oekraïne wilde bezetten en onderdrukken.”