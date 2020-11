13-jarige trekt keukenmes in Capelle

Dat laat de politie weten op sociale media. Getuigen zagen een woordenwisseling ontstaan op het Stadsplein tussen twee jongens waarbij het grote mes werd getrokken. Agenten konden de jongen terugvinden. Het andere kind, een 14-jarige jongen, heeft aangifte gedaan.

Messengeweld onder piepjonge tieners is de afgelopen jaren een groot probleem geworden. Agenten vinden soms kinderen van 8 jaar met een mes op zak, zoals recentelijk in Poeldijk. Kinderen dragen ze preventief, voor ’als er iets gebeurt’, maar dat werkt juist averechts volgens experts.

Het ministerie van Justitie werkt aan een algeheel verkoopverbod van jongeren. Elders in het land nemen burgemeesters al maatregelen zoals bijvoorbeeld in Zaandam. Daar geldt een algeheel messenverbod op straffe van 2.500 euro. „Hiervoor kon de politie niets. Zij hebben er enorm op aangedrongen deze regel in te voeren om eíndelijk hun werk op straat te kunnen doen”, zei burgemeester Hamming tegen De Telegraaf.

Toch is het de vraag hoeveel verschil de maatregelen straks gaan maken. Het probleem lijkt hardnekkig; in Zaandam werd een paar uur nadat de gemeente het messenverbod liet ingaan, een 16-jarige maaltijdbezorger geslagen en gestoken door drie jongens.

