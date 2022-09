Nog in vier provincies code geel vanwege dichte mist

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

DE BILT - In bijna het hele land is zondagmorgen sprake geweest van plaatselijk dichte mist. Rond 10.45 uur heeft het KNMI laten weten dat code geel nog actief is in vier provincies: Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Drenthe.