Buurtbewoners geschrokken van ’pedojacht’ in Goes: ’Ik dacht dat hij dood was’

Op deze plek in Goes werd de man aangevallen door een groep gemaskerde jongeren. Ⓒ Foto De Telegraaf

GOES - De man die zaterdagavond in Goes een seksafspraak met een meisje dacht te hebben, werd opgewacht door gewelddadige jongeren. De grote groep, vermomd met hoodies en shawls voor het gezicht, had zich verstopt. Toen de man aankwam op de plek waar hij was heengelokt, stoven ze op hem af en begonnen ze hem massaal te trappen en te slaan. Hij raakte ernstig gewond aan zijn hoofd.