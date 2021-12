EU straft vliegmaatschappijen Belarus en Syrië om mensensmokkel

Een Embreaer E175 van Belavia airlines. Ⓒ ANP / Imago Stock & People GmbH

BRUSSEL - De Europese Unie straft de staatsluchtvaartmaatschappij van Belarus en een Syrische vliegmaatschappij voor hun aandeel in het doorsluizen van asielzoekers via Belarus naar de Europese Unie. Ook negen andere bedrijven en organisaties en zeventien personen krijgen sancties opgelegd, hebben de EU-landen besloten. Het is de vijfde keer in ruim een jaar dat de EU optreedt tegen het regime in Minsk.