Cruise eindigt bij Enkhuizen met huilende kapitein na motorbrand: ’Dit was mijn eerste en mijn laatste cruise’

Enkhuizen - Trees was al wakker, in haar hut vlak naast de motor, toen ze kort voor zeven uur hoorde hoe de motor uitviel. Even later klonken ineens sirenes en toen werd hard op de deur gebonkt. Er was brand in de machinekamer.