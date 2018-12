’Zeebaan’ Schiphol krijgt bijval: ’Serieus bekijken’

Die kan de overvolle, lawaaigevoelige Haarlemmermeer, waar de luchthaven nu ligt, op termijn ontlasten. Zoals Eindhoven en Lelystad Airport dat vanaf 2020 al zouden moeten doen, als het omstreden poldervliegveld dan eindelijk open mag en snel gaat doorgroeien naar ten minste 45.000 vluchten.

Alternatieven

„Die regiovliegvelden zullen echter, zelfs met dwang om vakantievluchten te verplaatsen, straks onvoldoende blijken te zijn om Nederland als vliegknooppunt mee te laten doen in de wereldluchtvaart”, zegt ORS-secretaris Johan Weggeman.

Er is volgens hem meer nodig om groei van Schiphol veilig te stellen. „We moeten serieus kijken naar alternatieven. Het is onverstandig om zeebanen bij voorbaat te vetoën. Dan dreigen we ons in de eigen staart te bijten”, vindt hij. Schiphol wil niet vooruitlopen op ’eventuele politieke afwegingen’.

De ORS moet de minister dit najaar adviseren over de mogelijke groei tot 2030. Het wachten is op de juiste herriecijfers van Schiphol en het ministerie; met deze cijfers was eerder geknoeid. De luchtvaart vreest ook dat de huidige locatie van onze nationale luchthaven te krap wordt.

„Het gaat niet alleen om geluidsoverlast en milieu, maar ook om veiligheid, landzijdige bereikbaarheid, gewenste woningbouw en de piekbelasting. De KLM-groep gebruikt Schiphol als overstapvliegveld, waarbij aankomende en vertrekkende vluchten nauw moeten aansluiten. Die fysieke grens lijkt in de Haarlemmermeer net zo goed in zicht”, aldus Weggeman.

Ruimte

Vliegmaatschappijen kijken met smart uit naar de nieuwste berekeningen. „Dan weten we hoeveel minder uitstoot en hinder we creëren met stillere, zuinige vliegtuigen. Daarin kunnen we best ruimte vinden voor meer vluchten binnen de afspraken”, meent voorzitter Frank Allard van brancheorganisatie Barin.

Hij stelt dat ’een slot op Schiphol’ niet waar kan zijn vanwege de enorme impact op de Nederlandse luchtvaart en economie. „We moeten ook stoppen met suggesties dat groei onveilig zou zijn voor de omgeving. Dat is onzin”, zegt Allard.