Caravan gekanteld op A1 bij Bussum

Rond 12 uur meldde de ANWB een file acht kilometer die bijna een uur vertraging opleverde. Volgens Rijkswaterstaat had het bergen van de caravan ’nogal wat voeten in de aarde’ waardoor er enige tijd slechts een rijstrook beschikbaar was ter hoogte van het ongeluk.

Er werd een omleiding ingesteld via Almere (A27 en A6).Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De toedracht van het ongeluk is onbekend.

Ⓒ Inter Visual Studio

Ⓒ Inter Visual Studio