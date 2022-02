Kamervoorzitter Bergkamp wil woorden ’knettergek’ en ’idioot’ weren

PVV-leider Geert Wilders neemt de woorden geregeld in de mond. Hij heeft al op het voorstel van Bergkamp gereageerd. Hij verzet zich er tegen. „Niet alleen veel ministers maar ook de Tweede Kamervoorzitter is knettergek.”

Bergkamp voerde de afgelopen tijd gesprekken met alle fractievoorzitters omdat sommigen van hen vinden dat het debat in de Tweede Kamer te veel verruwt. Aanstoot wordt er genomen aan FvD’ers die het hebben over ’tribunalen’. CDA’er Pieter Heerma denkt zelfs dat de soms bijzonder stevige woorden in de plenaire zaal bedreigingen van politici in de hand werken. Hij wil dat daar nader onderzoek naar wordt gedaan.

Ook Bergkamp ziet ’verruwing’ in sommige debatten. Samen met ’bijbehorende uitingen op sociale media’ draagt dat volgens haar bij aan het ’op scherp stellen van de maatschappelijke verhoudingen’. Ze wil meer onderzoek naar over hoe alles op elkaar eventueel doorwerkt.

Regelgeving aanscherpen

De Tweede Kamervoorzitter wil ’de geest weer in de fles krijgen’. Ze wil dat doen door de de regelgeving voor debatten aan te scherpen. Het moet daardoor duidelijker worden wat wel en niet mag. Zij vraagt de Kamer zich hierover uit te spreken. Donderdag wordt er over gedebatteerd.

Intimideren en bedreigen mag bijvoorbeeld niet. Net als ’ongeoorloofd op de persoon spelen’. Een voorbeeld daarvan vindt ze woorden als ’gek’, ’idioot’, of ’knettergek’. Als parlementariërs deze woorden gebruiken als ze het over personen hebben, wordt dat als het aan haar ligt dus gezien als ’ongeoorloofd’. Als Kamerleden het gebruiken als ze het over beleid hebben mag het weer wel.

Wilders en partijen als JA21 zijn juist huiverig voor het verder beperken van Kamerleden. „Ik hou juist van het conflictmodel. Daar krijg je prachtige politiek mee”, zegt de PVV’er. Volgens hem brengen felle debatten de politiek juist dichter bij mensen.