Snelheidsduivel moet rijbewijs al na vijf dagen inleveren

Ⓒ ANP / Hollandse Hoogte / ProNews

Breda - Een beginnend bestuurder heeft niet lang van zijn rijbewijs kunnen genieten. De automobilist, die pas vijf dagen in het bezit was van zijn rijbewijs, reed zondag met een snelheid van 186 kilometer per uur over de A16 bij Breda.