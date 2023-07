Niet eerder zo warm op 8 juli: 31,9 graden in De Bilt

Het is ook de warmste dag van het jaar tot nu toe. Tot zaterdag was 11 juni de warmste dag, toen werd het in Hoek van Holland 32,2 graden.

Ook in de rest van het land is het flink warm met middagwaarden ruim boven 30 graden. Zo werd het om 14.30 uur in Eindhoven 34,3 graden, meldt Weeronline. Niet eerder was het op 8 juli bij een KNMI-meetstation zo warm. Het vorige record voor deze datum werd gehaald in 1959, in Gilze-Rijen.

In grote delen van het land is het tropisch warm met 29 tot 34 graden. Alleen op de Waddeneilanden blijft het kwik, met een maximumtemperatuur van 26 graden, onder de grens van 30 graden steken. Het hete weer wordt veroorzaakt door een zuidoostenwind, die zeer warme en droge lucht vanaf het continent naar Nederland blaast.

Het KNMI heeft voor de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg code geel afgegeven. In deze provincie kan zaterdagmiddag een onweersbui ontstaan waarbij zware windstoten kunnen voorkomen van 70 kilometer per uur. Zaterdagavond verdwijnen de buien weer.

Regen en onweer

Zondag verwacht Weeronline met name op plekken in het zuiden van het land regen- en onweersbuien. Voor het dagdeel tussen 13.00 en 21.00 uur gaf het KNMI code geel af. De onweers-, regen- en hagelbuien komen vanuit het zuidwesten binnen, trekken noordwaarts over het land en kunnen lokaal voor wateroverlast zorgen. Onweer kan gepaard gaan met windstoten, met snelheden tussen 75 en 100 kilometer per uur.

Na het weekend wordt het minder warm met maxima tussen 22 en 26 graden, met de hoogste middagwaarden in het zuiden en zuidoosten van het land. Hierdoor maken het zuiden en zuidoosten zelfs kans op een regionale hittegolf.