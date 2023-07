Niet eerder zo warm op 8 juli: 34,3 graden in Eindhoven

Het is zomers tot tropisch warm met op dit moment temperaturen van net boven de 30 graden. Alleen op de Waddeneilanden is het met 26 graden iets minder heet. Met in Eindhoven 34,3 graden is het niet alleen een datum-warmterecord, het is bovendien de warmste dag van het jaar tot nu toe. Tot vandaag was 32,3 graden op 11 juni in Hoek van Holland en Gilze-Rijen de hoogste temperatuur van het jaar.

In De Bilt is het nu 31,3 graden. Het landelijke record voor De Bilt is 31,4 graden en daarmee is het een kwestie van tijd voordat dit record ook sneuvelt.

Morgen regen- en onweersbuien

Zondag draait de wind geleidelijk naar het westen. De temperatuur loopt dan op naar 25 graden in de kustgebieden en naar zo’n 31 graden in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het broeierig warm aan. De dag start met geregeld zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en in de middag en avond kunnen stevige regen- en onweersbuien voorkomen. Daarbij is kans op grote hagel, zware windstoten en veel regenwater in korte tijd.

Na het weekend is het nog (zomers)warm met maandag 22 tot 28 graden, en op dinsdag kan het in het zuidoosten weer tropisch worden met 30 graden of meer. Hierdoor maken het zuiden en zuidoosten zelfs kans op een regionale hittegolf. Vanaf woensdag is het wisselvallig zomerweer met 20 tot 24 graden.